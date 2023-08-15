Первые магазины нового бренда Idol откроются осенью в Петербурге

Новый бренд одежды Idol откроет три своих магазина в Петербурге осенью. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Новый бренд одежды, обуви и аксессуаров Idol осенью откроет свои магазины в Петербурге. Пока известно, что в Северной столице появится как минимум три точки - в торговых центрах «Европолис», «Охта Молл» и «Радуга». На кадровых платформах уже начали искать сотрудников в новые магазины. Об этом пишет РБК.

- Idol - новый премиальный бренд одежды, обуви и аксессуаров, вдохновленный энергией и духом больших городов, динамичным образом жизни и людьми, стремящихся к успеху. Магазины будут предлагать гардероб для разных случаев жизни, сочетающий в себе базовые вещи и акцентные коллекции, - говорится в описании вакансий.

Idol принадлежит компании Melon Fashion Group, которая также представляет магазины Zarina, befree, Love Republic и Sela. Однако в холдинге не стали комментировать запуск нового бренда, заявив, что официально его презентуют в сентябре.