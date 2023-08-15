Мужчину, порезавшего мигранта за отказ снизить цену на арбуз, задержали в Петербурге

Возбуждено уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Выборгском районе Петербурга задержали мужчину, который ударил ножом продавца фруктов за отказ снизить цену на арбуз. Напомним, инцидент произошел около восьми часов вечера 13 августа на проспекте Художников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 14 августа в 21:20 у дома 21 по улице Руднева в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 39-летний неработающий, ранее судимый петербуржец, - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пострадавшего мигранта, который продавал фрукты, госпитализировали в тяжелом состоянии. После случившегося полицейские приехали на место, где стоял ларек, но виновник произошедшего успел сбежать. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.