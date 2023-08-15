Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 августа 2023 9:16

Пожар вскрыл убийство женщины на Яхтенной улице в Петербурге

Петербуржец попытался скрыться в Белгородской области после убийства знакомой
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Обвиняемый в убийстве знакомой петербуржец попытался скрыться от полиции в Белгородской области.

Обвиняемый в убийстве знакомой петербуржец попытался скрыться от полиции в Белгородской области.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Появились новые подробности убийства 39-летней женщины в квартире на Яхтенной улице в Петербурге. Оказалось, что тело погибшей нашли во время пожара 29 июля на девятом этаже. Но экспертиза показала, что смерть наступила в результате избиения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сколько тело пролежало до обнаружения на пожаре, не уточняется. Однако известно, что к смерти женщины причастен 37-летний петербуржец. Они вместе выпивали, но в какой-то момент поссорились. Тогда мужчина избил руками и ногами хозяйку жилища. Она умерла на месте. А нападавший попытался скрыться в Белгородской области.

- Утром 13 августа в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в доме 13 по Кузнечной улице города Валуйки Белгородской области по подозрению в совершении данного преступления задержали 37-летнего неработающего петербуржца, - говорится в сообщении ведомства.

Мужчине уже выдвинули обвинение в убийстве.