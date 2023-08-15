Рабочая группа по СВО рассказала об итогах работы за полгода в докладе Путину. Фото: пресс-служба ЕР.

Как сообщает сайт ER.ru, недавно рабочая группа по СВО направила президенту шестой доклад с итогами своей работы.

- Отработали около 28 тысяч обращений от участников спецоперации и членов их семей, - сообщил руководитель группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. - Решили много частных проблем - от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением, выплатами, отправки в отпуск.

На основе обращений в рабочую группу подготовили десятки инициатив. Многие из них уже стали федеральными законами.

- Среди них - признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юрпомощь, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки, - напомнил глава группы по СВО.

Кроме того, продолжается работа над рядом ключевых инициатив. Например, обеспечение учета боевого опыта и квалификации, полученными участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт. Еще одна идея - установление «бесшовного механизма» перевода военнослужащих на лечение из военных в гражданские больницы и обратно, увеличение пропускной способности военно-врачебных комиссий.

- Исключение из состава доходов, учитываемых при назначения детских пособий, выплат контрактникам и добровольцам, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, а также единовременных поощрений за награды, - отметил Андрей Турчак.

Некоторые законопроекты рабочей группы по СВО уже внесены и будут рассмотрены в осеннюю сессию. Среди них инициатива, освобождающая погибших или тяжело раненых поручителей-участников СВО от обязательств по кредитам. На рассмотрении Госдумы находится законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, трудоустраивающих участников спецоперации. Он поможет стимулировать за счет мер господдержки трудоустройство демобилизовавшихся бойцов, включая добровольцев и гражданских специалистов.

В работе также находится законопроект о механизме обязательного государственного страхования добровольцев спецоперации. Продолжится рассмотрение законопроекта, по которому семьи бывших сотрудников правоохранительных органов, погибших в СВО, получат право на сохранение выплат на жилье. В зависимости от региона и вида службы эти выплаты варьируются от 2,7 миллиона до почти 5 миллионов рублей.

В завершение весенней сессии парламента были одобрены инициативы рабочей группы по СВО о выплате матпомощи мобилизованным работодателями в период приостановления трудового договора и защите прав мобилизованных членов потребительских сельхозкооперативов. Они защищают трудовые и финансовые права участников спецоперации. Подписан закон о выплате соцпомощи участникам спецоперации реальными деньгами.

Также продолжается работа по внедрению Единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей.

- Он включает бесплатное соцобслуживание для родителей и супругов бойцов, зачисление детей военнослужащих в кружки, секции, на продленку, сохранение льгот и статуса многодетной семьи при гибели в СВО одного из детей и другие меры, - заключил Андрей Турчак.

Если говорить о Петербурге, то там для участников СВО установлены дополнительные выплаты, в том числе, в случае ранения и при установлении инвалидности. Членам семей погибших предоставляется материальная помощь из городского бюджета. Детей участников СВО во внеочередном порядке зачисляют в детские сады, школы и городские колледжи. Такие семьи освобождены от родительской платы за дошкольные образовательные учреждения. Предусмотрены также иные меры поддержки. На каждую семью составлен социальный паспорт, и за ней закреплен социальный куратор.

- Региональный парламент и правительство Петербурга работали в унисон с инициативами парламентской рабочей группы по вопросам СВО, - отметил депутат Госдумы от Санкт-Петербурга (фракция «Единая Россия») Михаил Романов. - Основным стремлением было мобилизовать все имеющиеся резервы, чтобы обеспечить дополнительную помощь участникам спецоперации и их семьям. Была не только оперативно разработана система региональных мер финансовой поддержки этих категорий граждан, но также введен проактивный режим осуществления выплат - то есть люди получают их без заявлений, на основе уже имеющихся данных.

По словам депутата, Заксобрание Петербурга закрепило за правительством города право устанавливать меры поддержки для мобилизованных петербуржцев и их родственников и расходовать на эти цели средства резервного фонда. Это позволило своевременно, оперативно оказать помощь там, где она была критически необходима.

СПРАВКА

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.