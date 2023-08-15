Сотрудников в Петербурге стали реже увольнять по инициативе работодателя

Сотрудников стали реже увольнять с работы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге стало проще подольше оставаться на одном рабочем месте. Сотрудников теперь почти не увольняют по инициативе руководителя. В последние три месяца жители города уходят с места работы по своей инициативе. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба hh.ru.

- Если в начале года по сокращению штатов в Петербурге уволили 14% опрошенных жителей, то за последние три месяца - только 9%. В то же время выросло количество увольняющихся по собственному желанию: 63% против 61%, - говорится в сообщении.

Чаще всего самостоятельно увольняются представители рабочего персонала, а также сферы добычи сырья, строительства и недвижимости. А по инициативе работодателя покинуть место работы чаще всего приходилось топ-менеджерам, безопасникам, сотрудникам страховых фирм.

Причинами увольнения становятся невыполнение плана задач, нарушение трудовой дисциплины.