Пьяный мужчина заперся с детьми в квартире в Петергофе и кидал патроны в полицейских

Житель Петергофа отправился под суд за кинутую горсть патронов в сторону полицейских. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дело о применении насилия в отношении полицейских будут рассматривать в суде Петербурга. На скамью подсудимых попал 33-летний житель Петергофа. Вечером 1 июля он выгнал жену с ребенком на улицу, а сам закрылся внутри квартиры с двумя детьми. Супруга вызвала полицию. Но мужчина не захотел ехать с правоохранителями и бросил в их сторону горсть патронов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Дебоширу предложили проследовать в отдел для дальнейшего разбирательства. Но тот взял охотничье ружье, достал из него патроны и бросил их в сторону полицейских. Один патрон попал в лицо правоохранителя, оставив рану на левой скуле, - уточнили в ведомстве.

А вечером следующего дня мужчина пробрался в офис своего бывшего работодателя. Оттуда он вынес оборудование на более чем 142 тысячи рублей. Поэтому к его делу также добавилось обвинение в краже. Теперь дебошира будут судить в Петродворцовом районном суде.