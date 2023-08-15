Уличная крыса прокусила палец 10-летней девочке в Петербурге

Школьницу отвезли в больницу после укуса крысой. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге маленькая девочка обратилась к врачу после того, как уличная крыса прокусила ей палец. 10-летняя пострадавшая объяснила, что грызун напал на нее на улице около дома на проспекте Героев в Северной столице. Об этом 15 августа сообщает «Мойка78».

- Накануне вечером полиции поступила справка из детской больницы, куда за помощью медиков обратилась 10-летняя девочка. Ребенок попал к врачам с травмой кисти, - сообщает издание.

Школьнице оказали всю необходимую помощь и отпустили домой. Сейчас девочка в удовлетворительном состоянии. Подробные обстоятельства укуса ребенка не сообщаются.

Специалисты напоминают, что бездомные уличные крысы являются переносчиками различных инфекционных заболеваний. Поэтому после укуса обязательно нужно обратиться к врачу, чтобы избежать распространения инфекции по организму.