Петербургские разработчики создали 3D-принтер, печатающий детали из металла

В Петербурге создали 3D-принтер, который печатает металлические детали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

3D-принтером, печатающим пластиком, уже никого не удивить. А вот устройством, которое с нуля создает металлические детали, можно. Именно такой принтер создали специалисты центра прототипирования Технопарка Петербурга. На оборудовании уже даже изготовили экзоскелет. Его заказчику нужны были части особой формы, которые невозможно выполнить в литье или с помощью фрезеровки. А вот 3D-принтер справился с этой задачей всего за два дня. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- Процесс печати на таком 3D-принтере технически не отличается от работы на обычном лазерном: вместо листа бумаги - металлический порошок, и луч света слой за слоем выпекает форму снизу вверх. Все это происходит в камере, заполненной аргоном, чтобы металл не окислялся, - объяснили специалисты.

Принтер назвали «Сокол-1». На его разработку потратили целый год. А создание такого устройства обошлось в 6 млн рублей.