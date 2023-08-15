В дома Петроградского района спустя полчаса после внезапного отключения вернули свет

Электричество вернули в дома Петроградского района Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Около 13:25 в Петроградском районе Петербурга внезапно отключили электричество. Света лишились несколько десятков домов, офисов и магазинов. Оказалось, что на кабельной линии произошло технологическое нарушение. Специалисты выдвинулись на место и устранили аварию. И спустя полчаса свет вновь вернулся в здания. Об этом spb.kp.ru сообщили в пресс-службе «Россети Ленэнерго».

- Специалисты «Россети Ленэнерго» провели восстановительные работы в районе улицы Кропоткина, где зафиксировали технологическое нарушение на кабельной линии. С 13:55 все потребители получают электроэнергию, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что весной внезапное отключение света напугало жителей Красносельского района Горелово и Новогорелово. Тогда причиной отсутствия электроэнергии также стало технологическое нарушение.