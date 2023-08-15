Грузооборот Большого порта Петербурга за полгода вырос на 9,3%

В Петербурге подвели итоги работы портов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге за семь месяцев текущего 2023 года грузооборот Большого порта вырос на 9,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба Ассоциации морских торговых портов.

- Большой порт Петербурга обработал 26,4 миллиона тонн грузов за семь месяцев 2023 года, - говорится в сообщении.

В Ленинградской области тоже вырос грузооборот портов. Так, например, порт Приморск обработал 38,6 миллиона тонн груза, что на 9,5 процента больше чем за прошлый период. А порт Усть-Луга улучшил показатели на 1,6 процента и обработал 70,2 миллиона тонн.

С января по июль грузооборот морских портов значительно увеличился и составил 526,8 миллиона тонн.