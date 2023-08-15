СК проводит проверку после падения годовалой девочки из окна в Ленобласти

СК проводит проверку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи в Ленобласти выясняют обстоятельства травмирования годовалой девочки в Любани. Мать оставила малышку с 13-летней племянницей, а та не удержала ребенка. Девочка упала с первого этажа и получила травмы. Потребовалась госпитализация. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Известно, что девочка оперлась на москитную сетку, которая в итоге не выдержала ее.

По мнению специалистов, подобные трагедии происходят из-за взрослых, которые оставляют малышей без присмотра. Поэтому следователи просят не оставлять детей одних даже не короткое время. На окнах рекомендуется устанавливать специальные замки.

Напомним, в Петербурге уличная крыса прокусила палец 10-летней девочке.