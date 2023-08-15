Мошенница сняла порчу с петербурженки вместе с украшениями

В Петербурге осудили мошенницу со стажем после очередного обмана женщины на остановке. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербурженка ждала автобус на остановке на проспекте Наставников и даже не подозревала, что на нее навели порчу. Точнее, никакого сглаза и не было, но подошедшая к женщине мошенница убедила ее в обратном. А чтобы избавиться от негатива в жизни, нужно было срочно снять украшения и прочитать молитву. Петербурженка так и сделала, завернув свои драгоценности в салфетку и отдав их новой знакомой. Но та лишь заменила сверток на пустой и ушла, предупредив, что открыть салфетку можно только дома. Там потерпевшая и поняла, что украшения за 70 тысяч рублей бесследно пропали. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Все произошло в ноябре 2022 года. Женщина обратилась в полицию и колдунью быстро нашли. Оказалось, что она уже давно промышляет обманом доверчивых женщин, как минимум с 2011 года. Дела о мошенничестве дамы уже слушались в пяти судах Северной столицы. А теперь в ее биографии появился еще один эпизод. Вину за него ворожея признала.

- Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год и два месяца в колонии-поселении. С учетом меры пресечения, наказание считается отбытым, - говорится в решении суда.

Кстати, украшения потерпевшая так и не вернула. Но суд удовлетворил гражданский иск на 70 тысяч рублей.