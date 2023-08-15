Петербурженка отсудила 200 тысяч рублей за перелом ноги при падении на наледи

Петербурженка получила 200 тысяч рублей компенсации за перелом ноги при падении на наледи у дома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Скользкие улицы нередко приводят к травмам. Но не все, получив их, обращаются в суд. А вот жительница Петербурга решила отстоять свои права, собрала свидетелей и подала иск к управляющей компании. Дело в том, что женщина в марте 2022 года поскользнулась у дома и сломала ногу. Ей потребовалась операция и почти три недели лечения в больнице. В итоге пострадавшая получила 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Женщина заявила, что в результате падения получила травму, перенесла операцию на ноге, проходила лечение. При падении испытала физическую боль, ухудшение общего состояния здоровья, сильное нервное напряжение. А территория, где все произошло, является придомовой. И поэтому возмещать вред должна управляющая компания, - говорилось в иске.

Следователи опросили свидетелей и подкрепили к делу медицинскую карту петербурженки. Суд, изучив эти материалы, решил, что управляющая компания ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по уборке. Поэтому помимо компенсации, им назначили штраф в 100 тысяч рублей, а также взыскали госпошлину в 300 рублей.