Завершены трехдневные поиски без вести пропавшей 13-летней девочки в Петербурге

Девочку искали три дня. Фото: "Лиза Алерт"

В Петербурге завершились поиски 13-летней девочки, которая пропала 12 августа. Она не вернулась домой в поселок Понтонный. Родители забили тревогу. Школьницу искала не только полиция, но и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», которые разместили ориентировку на своих ресурсах.

- Найдена. Жива. Благодарим всех за помощь, - сообщили волонтеры под ориентировкой пропавшей девочки.

Добровольцы не сообщают информацию о поисках из-за этических причин. Но известно, что сейчас с девочкой все хорошо, ее передали родителям. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Напомним, ранее сообщалось, что девочку от других детей отличают красные волосы. В день исчезновения она была одета в белую футболку, черные шорты, белые кроссовки с красными вставками. С собой у школьницы была сумка через плечо.