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НовостиПроисшествия15 августа 2023 13:28

Мужчина отделался условным сроком за жестокое избиение друга битой в Петербурге

Петербуржцу дали 1 год условно за жестокое избиение приятеля битой
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Петербуржец отделался условным сроком за избиение битой приятеля.

Петербуржец отделался условным сроком за избиение битой приятеля.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржец получил условный срок за жестокое избиение друга. Все произошло днем 22 января. Мужчина внезапно набросился с битой на приятеля, когда они находились в доме 11 по улице Канонерский остров. Агрессор избивал оппонента сначала в квартире. Жертва попыталась уйти, но нападавший не унимался. Он пошел за ним и продолжил наносить удары товарищу на лестничной клетке. Позже выяснилось, что пострадавшему прилетело битой минимум 21 раз по различным частям тела - голове, туловищу, рукам и ногам. К счастью, мужчина остался жив. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Мужчина вину признал. Гражданский иск по делу не заявлялся. Суд отметил, что нападавший критически относится к совершенному им деянию, социально адаптирован, имеет малолетнего ребенка, - указали в пресс-службе.

Мужчину приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. А бейсбольную биту решили уничтожить.