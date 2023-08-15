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НовостиОбщество15 августа 2023 13:33

Нижний Лебяжий мост начали ремонтировать в Петербурге впервые за 20 лет

Завершить ремонт планируется осенью 2023 года
Анастасия НУРАДИЛОВА
Уже осенью ремонт на мосту закончится. Фото: Мостотрест

Уже осенью ремонт на мосту закончится. Фото: Мостотрест

В Петербурге начались ремонтные работы на Нижнем Лебяжьем мосту через Лебяжью канавку. Переправу, которую признали объектом культурного наследия федерального значения, не ремонтировали уже 20 лет. К обновлению моста приступили специалисты СПб ГБУ «Мостотрест». Об этом 15 августа сообщает пресс-служба организации.

- На металлических конструкциях перильного ограждения будут выполнены работы по антикоррозионной защите, произведена очистка и расшивка швов между гранитными блоками облицовки фасадных поверхностей, устоев, плитами тротуара. Все гранитные поверхности будут очищены от накопившейся пыли и загрязнений, - говорится в сообщении.

Во время целого комплекса восстановительных мероприятий на мосту будут вводить временные ограничения для движения пешеходов. Время, во время которого мост будет перекрыт, будут определять исходя из планируемых работ. Завершить ремонт планируется осенью 2023 года.