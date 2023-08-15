11 человек эвакуировали из дома в Петербурге из-за квартирного пожара

Пожарные справились с огнем за несколько минут. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мощный пожар произошел в Василеостровском районе Петербурга около пяти часов вечера 15 августа. Помощь спасателей понадобилась жильцам дома на улице Кораблестроителей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- В доме загорелась однокомнатная квартира. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Огонь удалось ликвидировать всего через несколько минут. В 17:00 пламени уже не было. По предварительной информации из горящей квартиры эвакуировали мужчину. Еще десять человек вывели из квартир, которые находились этажом выше. Спасатели помогли выбраться в том числе двум детям.

К счастью, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали три пожарные машины и 15 спасателей МЧС. Причины и обстоятельства случившегося будут выяснять дознаватели.