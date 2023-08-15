«Самолет» запустит цифровую среду для жителей своих комплексов

«Самолет» запустил реалити-шоурум, где петербуржцы могут посмотреть квартиру в режиме онлайн. Фото: "Самолет"

Процесс продажи квартиры значительно ускорился с появлением новых технологий. И если раньше он занимал по два-три месяца, то сейчас все можно сделать в один клик. Подробнее о цифровизации в рамках круглого стола, организованного группой «Самолет», рассказал директор по продажам федеральных проектов девелопера Максим Зорин.

- Нами был пройдет путь от установки стоимости квартир в excel к динамическому ценообразованию, от личного присутствия покупателей в офисе девелопера и банка до онлайн-бронирования и дистанционной подачи документов для оформления ипотеки. Это значительно повысило скорость реализации недвижимости и комфорт клиентов, - заявил он.

Процесс цифровизации шагнул настолько далеко, что на сайтах недвижимости можно посмотреть реалити-шоурум и протестировать будущую квартиру онлайн, а также подобрать не только мебель, но и технику. Прямо на сервисах покупатель может выбрать элементы отделки и меблировки. Все эти функции есть на сайте samolet.ru. Там же можно поменять квартиру «Самолет» на другое жилье, даже в другом регионе.

- В 2023 году для клиентов «Самолет» появилась опция «Можнотека», где можно выбрать не только саму квартиру, но вид отделки, машину в аренду, полис ДМС, обучение. Список опций постоянно растет. Запущен новый финансовый сервис «Целепорт». Он поможет быстрее собрать нужную сумму на первоначальный взнос по ипотеке: клиент получит 9% годовых и дополнительную скидку на покупку недвижимости в жилых комплексах «Самолет», - говорит Максим Зорин.

Для покупателей обустроили целую комфортную среду, где можно не только купить квартиру, но и заказать продукты из магазина.