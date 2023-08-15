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НовостиПроисшествия15 августа 2023 15:10

Труп мужчины с ножевым ранением груди нашли в квартире в Ленобласти

В Ленобласти женщину подозревают в жестоком убийстве мужа после совместного застолья
Анастасия НУРАДИЛОВА
СК возбудил дело об убийстве.

СК возбудил дело об убийстве.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Тихвине задержали женщину, которую подозревают в убийстве супруга. Труп мужчины нашли в квартире 15 августа. На его теле были признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- Следствием установлено, что к преступлению причастна 32-летняя супруга потерпевшего, которая после совместного распития спиртных напитков в процессе ссоры нанесла мужу удар ножом в грудь, причинив телесные повреждения, от которых тот скончался на месте происшествия, - рассказали в ведомстве.

В ближайшее время женщине планируют предъявить обвинение. Следствие будет просить суд об аресте подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается. Специалисты выясняют все обстоятельства и детали случившегося. По статье об убийстве женщине грозит до 15 лет лишения свободы.