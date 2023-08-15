Расходы петербуржцев на подготовку ребенка к школе выросли на 31% за год

Родителям придется потратить больше денег на подготовку ребенка к школе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сборы в школу с каждым днем становятся все дороже. Особенно цены растут в городах-миллионниках. Всего за год расходы на подготовку ребенка к учебе в мегаполисах выросли на девять процентов. Такие данные приводит пресс-служба сервиса SuperJob 15 августа.

- В Петербурге сборы ребенка к школе обошлись родителям в среднем в 13700 рублей. В Москве при этом – в 15 тысяч, в Екатеринбурге – 13600, а в Казани – 13500, - приводит данные сервис.

Наиболее экономными в этом году оказались родители из Волгограда: сборы ребенка в школу обошлись в 11 300 рублей. Чуть больше расходы в Уфе и Воронеже — по 11 500 рублей.

По сравнению с прошлым годом сборы ребенка к учебному году в Северной столице оказались дороже на 31 процент. И это самый высокий рост цен среди других регионов.

Напомним, редакция Spb.kp.ru тоже попыталась рассчитать, сколько придется потратить родителям первоклассников в конце августа. Наш материал читайте по ссылке.