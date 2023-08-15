Жара вернется в Петербург на один день

16 августа, в Петербурге ожидается сильная жара. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Завтра, 16 августа, в Петербурге ожидается сильная жара. Синоптик Михаил Леус сообщил, что воздух прогреется до +27…+29 градусов, но, по некоторым данным, может быть даже жарче. Есть вероятность, что пляжи города снова переполнят отдыхающие, а Северная столица превратится в Сочи или Геленджик. Специалисты МЧС попросили жителей города соблюдать правила безопасности, чтобы не перегреться на солнышке.

- Старайтесь меньше быть на улице и не нагружать себя физическими нагрузками. Одежда должна быть легкой и светлой, головной убор обязателен. Используйте солнцезащитный крем, пейте больше жидкости, - посоветовали в ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

Директор Института биологии старения ННГУ имени Лобачевского, ведущий телеграм-канала «Путь долгожителя» Алексей Москалев добавляет, что важно не забывать надевать головной убор, а также пить достаточное количество воды.

- Алкоголь и кофе могут усугубить обезвоживание, - предупреждает профессор Москалев, - поэтому их желательно ограничивать в жару.

Ограничения, впрочем, можно будет снять уже в четверг, 17 августа. Температура воздуха опустится до +24 градусов. Ожидаются кратковременные дожди.