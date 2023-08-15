Скорая помощь выезжала к жителям Ленобласти почти 10 тысяч раз за неделю

Машины доезжали до адресов за 20 минут. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За неделю врачи скорой помощи понадобились жителям Ленинградской области почти 10 тысяч раз. Именно столько вызовов поступало медикам за последние семь дней. Специалисты моментально выезжали по адресам. Об этом 15 августа сообщает Online47.

- Среднее время прибытия медиков на экстренные вызовы составило 20 минут, - приводит издание слова пресс-службы администрации Ленобласти.

Известно, что за минувшую неделю врачи региона помогли 98 пострадавшим в автомобильных авариях. Кроме этого, специалисты более 1300 раз выезжали к детям. За этот период в больницы Ленобласти на машинах скорой помощи было госпитализировано более 2800 человек.

Напомним, 15 августа в квартире в Тосно нашли труп мужчины с ножевым ранением груди. В его убийстве подозревают жену, которую уже задержали.