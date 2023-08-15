Огромный столб дыма из-за пожара на электрической подстанции заметили в Ленобласти

Столб дыма заметили в небе. Фото: t.me/flashpiter

Очевидцы заметили сильнейший пожар в небе во Всеволожском районе Ленобласти. Огромный серый столб дыма поднялся над землей и сильно напугал местных жителей. В пресс-службе администрации Ленинградской области поспешили прокомментировать происшествие.

- Пожар во Всеволожском районе, о котором сообщают очевидцы, произошел в деревне Новосергиевка. Горит трансформатор на Восточной электрической подстанции. На месте работают подразделения Леноблпожспас, - говорится в сообщении ведомства.

О пострадавших не сообщается. Площадь возгорания тоже пока не известна. Деревня, где появилось пламя, находится в Заневском городском поселении.

Напомним, в Петербурге из-за квартирного пожара из жилого дома эвакуировали 11 человек, двое из которых - дети. Известно, что на улице Кораблестроителей полыхала однокомнатная квартира. К счастью, никто не пострадал.