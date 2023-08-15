Глава Ленобласти заявил о компенсации стоимости памятника героям спецоперации. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленобласти всеми возможными мерами пытаются помочь близким и родственникам участников спецоперации на Украине. В этот раз губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что местное правительство будет компенсировать стоимость могильных памятников для участников боевых действий. Об этом пишет «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Ленинградской области.

– Памятники либо будут устанавливаться за счет региона, либо власти предусмотрят компенсацию части расходов на сам памятник, – предложил глава области.

Он также добавил, что родственникам помогут также разработать достойный памятник. На встрече вновь обсудили работу соцкураторов семей погибших, помощь в получении льгот, получении земельных участков, подведении коммуникаций и пристройстве братьев и сестер погибших на учебу и оздоровительный отдых.