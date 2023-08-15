Суд прекратил дело по иску Seven Suns к Смольному. Фото: Артем КИЛЬКИН

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти прекратил делопроизводство между местным девелопером и Смольным. Напомним, ранее специализированный застройщик «СПб Приморское», входящий в Seven Suns Development, подал иск на вице-губернатора Северной столицы Николая Линченко. Решение о завершении рассмотрения заявления появилось в картотеке арбитражного суда.

– Прекратить производство, – говорится в прикрепленных к делу материалах на «Электронное правосудие».

К слову, на одной из пресс-конференций вице-губернатор Николай Линченко, ответственный за строительный блок в городе на Неве, раскритиковал застройщика. Чиновник прокомментировал недочеты в ситуации с социальными объектами. А структура Seven Suns Development не согласилась с замечаниями и попыталась даже взыскать за них. Иск приняли к производству только 23 марта.