В МЧС петербуржцев предупредили об аномальной жаре 16 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО

В эту среду, 16 августа, петербуржцам придется нелегко. В МЧС жителей Северной столицы предупредили об аномальной жаре. Воздух прогреется до 30-ти градусов. Спасатели попросили местных соблюдать правила безопасности поведения на суше и воде.

- Старайтесь меньше времени проводить на улице, снизьте физические нагрузки, чтобы не перегреться. Одежду выбирайте легкую и светлую. Не стоит забывать про головной убор и солнцезащитный крем. Постоянно пейте воду, – напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

Опасны грядущие температуры прежде всего для пенсионеров и детей. Кроме того, из-за влажного, но раскаленного воздуха могут обостриться хронические заболевания. К счастью, высокие и напекающие голову температуры придут в город всего на один день. Уже 17 августа столбик термометра опустится до плюс 24 градусов, а местами даже пройдут дожди.