Суд Петербурга расторг договор водопользования с владельцем «Серебряного кита». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд вновь рассмотрел заявление комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. В ведомстве потребовали расторгнуть договор водопользования на объект, где располагался затонувший ресторан «Серебряный кит». Северо-Западная транспортная прокуратура поддержала прекращение действия документа.

– Специалисты представили заключение: с подробным планом обеспечения безопасности судоходства и устранения нарушений правил охраны окружающей среды, – рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры региона.

Источник многочисленных проблем с акваторией Невы на исследуемом участке видят в действиях владельца дебаркадера. Правоохранители также отметили, что рушащийся «Серебряный кит», находясь в центральной исторической части города отталкивает туристов и портит облик Северной столицы.