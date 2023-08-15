Без вести пропавшего 35-летнего петербуржца ищут две недели. Фото: «ЛизаАлерт»

В Петербурге ищут без вести пропавшего 35-летнего местного жителя почти две недели. Мужчина ушел из дома 3 августа и не вернулся. С тех пор его местоположение остается неизвестным. Об этом рассказали сотрудники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» из Северной столицы.

– Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе, – обратились к неравнодушным местным жителям добровольцы в своем официальном сообществе ВКонтакте.

По Сети уже вовсю разлетелись ориентировки. На них волонтеры указали рост около 176 сантиметров, нормальное телосложение, голубого цвета глаза. В день исчезновения, как рассказали родственники пропавшего, на нем была черная футболка, такого же цвета джинсы, кроссовки, кепка. С собой мужчина прихватил синюю сумку. Всю известную информацию можно сообщить напрямую инфоргу поиска Анне по телефону 8 999 452 24 87.