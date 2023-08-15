Прокуратура проверит пожар на подстанции в Новосергиевке в Ленобласти. Фото: скриншот видео

Сегодня, 15 августа, в Ленобласти случился мощный пожар. Дым от него заволок все небо, а в деревне Новосергиевка выросли стены из густых и черных облаков. Оказалось, что загорелась подстанция «Восточная». Из-за этого сотрудники региональной прокуратуры организовали проверку. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

– Прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский инициировал внеочередное мероприятие из-за пожара на электроподстанции, расположенной в Всеволожском районе, – уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

Как добавили специалисты, во время проверки прокуратура оценит уровень соблюдения требований законодательства о промышленной и пожарной безопасности. Если у правоохранителей все-таки возникнут вопросы, они незамедлительно примут весь доступный комплекс реагирования.