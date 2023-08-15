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НовостиЗдоровье15 августа 2023 20:20

Три человека умерли от коронавируса в Петербурге за неделю

18 человек заболели коронавирусом с 7 по 13 августа
Элеонора КУРЮМОВА
Три человека умерли от коронавируса в Петербурге за неделю.

Три человека умерли от коронавируса в Петербурге за неделю.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На время притаившийся вирус вновь дает о себе знать. Так, только за минувшую неделю злосчастный covid-19 унес жизни трех жителей Петербурга. Еще 18 человек госпитализировали. У них также обнаружили азиатскую проказу. Данные об этом появились на сайте профильного оперштаба.

– За минувшую неделю в городе на Неве зафиксировали 239 новых случаев заболевания коронавирусом, – рассказали специалисты федерального оперативного штаба по болезни.

По всей стране за это время в больницах оказались 972 человека. Этот показатель на 5,4 процента больше по сравнению с предшествующей неделей. Всего медики обнаружили почти три тысячи заболевших, а также подтвердили 41 летальный исход.

Ранее spb.kp.ru писала, что врача из Петербурга оштрафовали на 300 тысяч рублей за фейковые сертификаты о вакцинации от covid-19.