Массовое ДТП произошло на Литейном проспекте в Петербурге

Пять машин пострадало в ДТП на Литейном проспекте в Петербурге. Фото: ДТП и ЧП

Только среда открыла вторую половину трудовой недели, как кто-то на всех парах уже понесся это отмечать. И случайно стал причиной массового ДТП на Литейном проспекте в самом сердце Северной столицы. Фото с места происшествия появились в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Петербург».

– Пострадали примерно пять машин, – подсчитали свидетели происшествия в Центральном районе.

Как рассказали очевидцы происшествия, водитель «Хендэ» стал разворачиваться. Но автомобилист не убедился в безопасности своего маневра и не оценил адекватно габариты своей машины. У одного из задетых транспорта сильно помят капот и даже отсутствуют некоторые детали. О состоянии хотя бы одного из автомобилистов на момент публикации ничего неизвестно.

Ранее spb.kp.ru писала, что иномарка на полном ходу влетела в автобус на проспекте Большевиков в Петербурге.