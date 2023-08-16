Петербургские врачи спасли жизнь 800-граммовому младенцу в Псковской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургские врачи спасли жизнь недоношенному 800-граммовому младенцу. Малыш родился на 24 неделе в Псковском перинатальном центре и тогда весил еще 700 граммов. Так как сосуды еще не успели сформироваться, у ребенка произошло кровоизлияние в желудочки головного мозга. От этого в полости черепа скопилась жидкость. Такая патология представляла серьезную опасность для новорожденного. Ему требовалась серьезная операция. Псковские врачи обратились за помощью к коллегам из Петербурга, и те отправились в Псков. Об этом рассказали в пресс-службе Педиатрического медуниверситета Петербурга.

Врачи из Северной столицы прибыли в Псковский перинатальный центр 11 августа. К этому времени малышу уже исполнилось три недели, и он набрал еще 100 грамм веса. Но ребенок по-прежнему находился в тяжелом состоянии.

- Транспортировка новорожденного в Петербург была невозможна. Операцию мы выполнили в условиях отделения реанимации новорожденных, потому что даже перемещать пациента в операционную было слишком рискованно, - рассказал нейрохирург Иван Усенко.

Чтобы спасти жизнь малышу, петербургские врачи установили дренаж для оттока жидкости из полости черепа. Это улучшило состояние новорожденного и предотвратило дальнейшее негативное влияние на мозг.