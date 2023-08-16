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НовостиОбщество16 августа 2023 5:02

Большинство жительниц Петербурга хотели бы выйти замуж за айтишника

Больше половины петербурженок признались, что их привлекает высокая зарплата айтишников
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Большинство петербурженок мечтает выйти замуж за айтишника.

Большинство петербурженок мечтает выйти замуж за айтишника.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики опросили более 2,8 тысячи россиянок и выяснили, что 72% из них хотели бы выйти замуж за айтишника. В основном об этом говорили респондентки от 20 до 35 лет из Петербурга. Чаще всего девушек в таких парнях привлекает их востребованность на рынке труда, об этом заявили 61% опрошенных. Также 54% уверены, что IT-специалисты много зарабатывают. Результатами исследования поделились специалисты школы IT-профессий Skillfactory и сервиса для знакомств Mamba.

Также девушек привлекает в айтишниках то, что они могут работать из любой точки мира и много путешествовать. Другим нравится эрудированность таких парней и то, что они разбираются в технике. А некоторые респондентки считают их верными и романтичными.

- При этом у 10% опрошенных уже есть подруги, которые вышли замуж за IT-специалиста. Подругам девушки обычно завидуют - ведь такие пары «хорошо живут и регулярно посещают разные страны», - отметили аналитики.

Примечательно, что мужчины реже обращают внимание на профессию своей избранницы, нежели девушки – 8% против 83% соответственно. При этом для 66% представителей сильного пола специальность будущей жены абсолютно не важна.