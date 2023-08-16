Большинство жительниц Петербурга хотели бы выйти замуж за айтишника

Большинство петербурженок мечтает выйти замуж за айтишника. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики опросили более 2,8 тысячи россиянок и выяснили, что 72% из них хотели бы выйти замуж за айтишника. В основном об этом говорили респондентки от 20 до 35 лет из Петербурга. Чаще всего девушек в таких парнях привлекает их востребованность на рынке труда, об этом заявили 61% опрошенных. Также 54% уверены, что IT-специалисты много зарабатывают. Результатами исследования поделились специалисты школы IT-профессий Skillfactory и сервиса для знакомств Mamba.

Также девушек привлекает в айтишниках то, что они могут работать из любой точки мира и много путешествовать. Другим нравится эрудированность таких парней и то, что они разбираются в технике. А некоторые респондентки считают их верными и романтичными.

- При этом у 10% опрошенных уже есть подруги, которые вышли замуж за IT-специалиста. Подругам девушки обычно завидуют - ведь такие пары «хорошо живут и регулярно посещают разные страны», - отметили аналитики.

Примечательно, что мужчины реже обращают внимание на профессию своей избранницы, нежели девушки – 8% против 83% соответственно. При этом для 66% представителей сильного пола специальность будущей жены абсолютно не важна.