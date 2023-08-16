Жара до +30 градусов и дожди: Теплый циклон повлияет на погоду в Петербурге 16 августа

Жару до +30 градусов и дожди с грозами пообещали синоптики Петербургу 16 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербург 16 августа придет аномальная жара. Столбик термометра в среду поднимется до +30 градусов. Однако вместе с этим в городе местами ожидаются короткие дожди с грозами. Таким прогнозом погоды в своем Telegram-канале поделился ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

- Сегодня на погоду в Северной столице окажет влияние теплый сектор циклона с центром над Скандинавией. В такой ситуации атмосфера станет неустойчивой, что благоприятно скажется на развитии очагов грозовых дождей. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди ливневого характера и прогремят грозы, - указал синоптик.

Ветер подует с юга со скоростью от четырех до девяти метров в секунду, а при грозе он станет порывистым. Атмосферное давление немного упадет и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В четверг, 17 августа, в Петербурге станет немного прохладней. Воздух в этот день прогреется до +26 градусов. Также местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.