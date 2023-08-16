Спасатели пять часов тушили пожар на подстанции в Новосергиевке в Ленобласти

Пожар на подстанции в Новосергиевке потушили спустя пять часов. Фото: комитет правопорядка и безопасности Ленобласти

Вечером 15 августа в деревне Новосергиевка произошел мощный пожар на Восточной электрической подстанции. Черный и густой дым поднимался в небо и пугал местных жителей. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 18:56, и несколько минут спустя на место приехали специалисты Леноблпожспас. Пламя, которое охватило площадь в 60 квадратных метров, удалось потушить только через пять часов. Об этом сообщили в комитете правопорядка и безопасности Ленобласти.

- Пожару был присвоен ранг 1-БИС. К 00:00 спасателям удалось локализовать пожар, а в 00:10 ликвидировать открытое горение. Проводится проливка. Угрозы нет, - добавили в ведомстве.

Отметим, что прокуратура Ленобласти организовала проверку в связи с происшествием. Специалисты оценят уровень соблюдения требований законодательства о промышленной и пожарной безопасности. При выявлении нарушений в ведомстве примут меры прокурорского реагирования.