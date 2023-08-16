Две школы на 1,9 тысячи учеников построят в Приморском районе Петербурга

Две новые школы построят в Приморском районе Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Две новые школы появятся в Приморском районе Петербурга. Суммарно они смогут принять в себя 77 классов или более 1,9 тысячи учеников. Оба объекта образования возведут на Глухарской улице. Госстройнадзор Петербурга уже выдал разрешения на строительство. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, в одна из школ рассчитана на 1,1 тысячи учащихся - 44 класса. Ее общая площадь составит 23,5 тысячи квадратных метров. В здании планируют обустроить два бассейна, три спортивных зала, актовый зал с эстрадой и библиотечно-информационный центр.

В другой школе, общая площадь которой составит 19,8 тысячи квадратных метров, также будут два бассейна. Кроме того, там сделают студию хореографии, два спортивных зала, драмкружок и библиотеку. А на территории учреждения обустроят стадион, спортивные и игровые площадки. Школа сможет принять 825 учеников - 33 класса.

- После окончания строительства обе школы будут переданы в городскую собственность на безвозмездной основе, - добавили в пресс-службе.