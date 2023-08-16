Сбой в движении поездов произошел на красной линии метро в Петербурге

Пассажиров попросили покинуть вагоны. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Сбой движения поездов произошел на красной ветке метро. Все произошло утром 16 августа, примерно в 10:20. О том, что поезд дальше не пойдет объявили по громкой связи. Пассажирам пришлось выйти из вагонов на станции «Владимирская».

- Нас попросили покинуть вагоны и ждать следующего поезда. Ехали на «Балтийце», - рассказала spb.kp.ru очевидец случившегося.

Что именно случилось, в метрополитене пока не объяснили. Петербуржцы уехали на следующем поезде, но некоторые пассажиры нервничали из-за того, что опаздывали на работу.

Напомним, подобные происшествия уже случались. В июне этого года «Балтиец» сломался и не смог дальше везти пассажиров. Это произошло на станции «Площадь Ленина». Люди ждали закрытия дверей в вагонах несколько минут, но в итоге их высадили, поезд уехал, а пассажиров забрал следующий.