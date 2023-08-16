Из-за найденного младенца в мусорном пакете СК Ленобласти возбудил дело

Расследование дела продолжается. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Бокситогорском районе Ленобласти возбудили уголовное дело после того, как нашли новорожденного мальчика в мусорном пакете. Живой малыш был завернут в футболку. Ребенка нашла местная жительница на территории СНТ в Пикалево. Она передала грудничка в правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство матерью новорожденного, - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Малыша отвезли в больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Жизни и здоровью новорожденного ничего не угрожает. Специалисты проводят необходимые следственные действия и ищут мать малыша. Следователям предстоит выяснить все детали произошедшего.

Напомним, накануне в Ленобласти в квартире нашли труп мужчины с ножевым ранением груди. В убийстве подозревают жену погибшего.