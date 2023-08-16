Петербурженка лишилась банковской карты и денег после интернет-знакомства

Петербуржец украл банковскую карту у девушки, чтобы оплатить новое свидание с ней. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каких только людей можно встретить в Сети. Как показывает практика, не все из них оказываются добропорядочными. Для петербурженки интернет-знакомство обернулось пропажей банковской карты и около восьми тысяч рублей со счета. Девушка даже не подозревала, что идет на свидание с вором, так как парень не вызывал никаких подозрений при общении в онлайне. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Петербурженка познакомилась с 26-летним местным жителем в интернете. Онлайн-общение развивалось хорошо, и собеседники решили встретиться 30 мая. После непродолжительного свидания потерпевшая обнаружила пропажу банковской карты, а через некоторое время на ее мобильный телефон стали приходить сообщения о снятии денег, - передает пресс-служба.

Парня задержали. Молодой человек признался в содеянном. Он пояснил, что украл карту и снял с нее деньги только для того, чтобы пригласить петербурженку на ужин в ресторан. Однако позже передумал.

Петербуржца обвинили в краже. Теперь его делом займется Калининский районный суд.