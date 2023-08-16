Жители Ленобласти пожаловались на автобусы, где только наличный расчет

В автобусах нельзя заплатить картой. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленобласти некоторые автобусы до сих пор не внедрили возможность оплаты картой. Водители принимают только наличные. Пассажиры жалуются во все инстанции и высказывают недовольства в социальных сетях. Комтранс Ленобласти призвал их обращаться в Роспотребнадзор. Об этом сообщает Online47.

- Роспотребнадзор должен обязать перевозчика предоставлять эту услугу пассажирам – обязать его через суд. Достаточно подать обращение, специалисты проведут проверку и принудят перевозчика выполнять требования, – приводит издание цитату главы Комтранса Ленобласти Михаила Присяжнюка.

Он также пояснил, что внедрять современный способ оплаты обязаны не все, а только те перевозчики, доход которых превышает 20 миллионов рублей в год. Чаще всего жители региона жалуются на маршрут К-100 Петербург-Гатчина. Эти автобусы обслуживает компания «Транс-балт», которая подходит под указанные параметры.