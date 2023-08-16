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НовостиПроисшествия16 августа 2023 9:08

14-летний подросток случайно вспорол ногу болгаркой в Ленобласти

В больницу Ленобласти привезли 14-летнего подростка с раной на ноге из-за болгарки
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мальчика привезла в больницу машина скорой помощи.

Мальчика привезла в больницу машина скорой помощи.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во Всеволожском районе Ленобласти трое детей попали в больницу с различными травмами. 14-летний подросток обратился к врачам с открытой раной стопы. Его привезли на машине скорой помощи. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- По предварительным данным, в СНТ имени Мухиной в массиве Сады мальчик порезался болгаркой. Обстоятельства происшествия уточняются, - рассказал источник.

Кроме этого, в больницу попала шестилетняя девочка. Она упала с горки и получила сотрясение головного мозга. Инцидент случился 15 августа в деревне Хапо-Ое. В этот же день в больницу доставили семилетнего жителя Дубровки. У ребенка диагностировали травму волосистой части головы. По словам мальчика, он ударился головой об батарею.

Напомним, накануне в районе СНТ в Ленобласти женщина нашла в мусорном пакете живого младенца.