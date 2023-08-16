Мать выбросила новорожденного сына в мусорном пакете под Петербургом

Малыша отвезли в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленобласти мать решила избавиться от своего новорожденного сына и вынесла его на мусорку в мусорном пакете. Малыш пролежал там недолго, его нашла женщина, которая сразу позвонила в полицию. Мальчик оказался живым. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут мать малыша. Об этом spb.kp.ru рассказал источник.

- Малыша отвезли в больницу. Это мальчик, он жив, - рассказал собеседник редакции.

Напомним, младенца нашли на территории садоводства «Металлург» в Пикалево. Он был завернут в футболку и лежал в мусорном пакете. Следственный комитет возбудил уголовное дело на мать, которая оставила сына в опасности. Специалистам также предстоит выяснить, что послужило мотивом такого поступка.

Жизни и здоровью грудничка сейчас ничего не угрожает. Рядом с ним находятся врачи, которые наблюдают за состоянием мальчика.