Полицейский из Петербурга спас тонущую 5-летнюю девочку в Краснодарском крае

Малышку отвезли в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудник полиции из Петербурга совершил героический поступок на курортах Краснодарского края. Мужчина спас тонущую в бассейне пятилетнюю девочку. Все произошло на территории гостиницы в поселке Кучугуры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- К полицейскому подбежала взволнованная дочь и сообщила, что маленький ребенок упал в бассейн и тонет. Следователь бросился на помощь. Прямо в одежде он прыгнул в воду, вытащил пятилетнюю девочку и оказал ей первую помощь, так как малышка не дышала, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Девочка пришла в себя. К этому времени на место приехали врачи, которые отвезли пострадавшую в больницу. Через несколько дней ее выписали домой в удовлетворительном состоянии.

В тот момент, когда малышка упала в бассейн, ее родители проходили регистрацию в отеле, поэтому попросили присмотреть за девочкой старшего сына. Но мальчик отвлекся.