Двухэтажный спортивный комплекс построят в Красногвардейском районе Петербурга

Новый спортивный комплекс появится в Красногвардейском районе Петербурга к августу 2026 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Красногвардейском районе Петербурга к началу августа 2026 года построят двухэтажный спортивный комплекс. Он появится напротив дома 9к2 по Ленской улице. В нем планируют разместить площадки для игры в волейбол и баскетбол, трибуны для зрителей на 500 мест, тренерский зал, медкабинет и фитнес-кафе. Об этом рассказали в комитете по инвестициям, пишет «Петербургский дневник».

- Сейчас специалисты ведут работы по проектированию объекта. В соответствии с договором аренды земельного участка на инвестиционных условиях, срок проектирования - до 3 октября 2023 года, срок строительства - до 3 августа 2026 года, - указали в комитете.

Губернатор Александр Беглов еще в прошлом году отмечал, что комплекс, где дети и взрослые смогут заниматься волейболом и баскетболом, не только даст новую площадку для спорта в Красногвардейском районе, но и в целом улучшит спортивную инфраструктуру города.