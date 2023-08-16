Мигрант зарезал соотечественника во время застолья в Ленобласти

Мужчину арестовали по делу об убийстве. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти задержали мигранта, которого подозревают в убийстве соотечественника. Труп 47-летнего мужчины нашли в поселке Курск 15 августа. На теле были следы насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- По данному факту следственным отделом по Волосовскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, - говорится в сообщении регионального ведомства.

По версии следствия, между двумя уроженцами Узбекистана началась ссора во время совместного застолья с алкоголем. Мигрант проткнул знакомому грудь ножом. Он нанес несколько ударов. Второй мужчина умер на месте.

Сейчас подозреваемого задержали. Суд Ленобласти решил арестовать его. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.