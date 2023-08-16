Видео с рейда мигрантов и их доставки в военкомат показала полиция Петербурга

Сотрудники полиции отвезли мигрантов в военкомат. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге полицейские провели рейд по поиску мигрантов, у которых уже есть российское гражданство. Дело в том, что иностранцы не встали на воинский учет. Поэтому полицейские проводили их до военкоматов и попросили соблюдать закон. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Впрочем, пользуясь случаем, полицейские не упускают возможности дополнительного просвещения россиян: гражданство дает не только права, но и обязанности. В том числе конституционную обязанность воинской службы, - объяснили в ведомстве.

На Софийской овощебазе нашли 400 мигрантов, 55 из которых нарушали законодательство и находились на территории страны без разрешающих документов. Более сотни мигрантов не состояли на воинском учете. Один мужчина предъявил поддельные документы. На него возбудили уголовное дело.