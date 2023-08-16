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НовостиНедвижимость16 августа 2023 11:03

Продажи апартаментов выросли в Петербурге почти на 40%

За первые шесть месяцев 2023 года в Северной столице продали свыше 1,5 тысячи апартаментов
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Продажи апартаментов выросли в Петербурге на 38%.

Продажи апартаментов выросли в Петербурге на 38%.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Интерес жителей Петербурга к апартаментам растет. Только за первую половину 2023 года было продано 1,5 тысячи таких объектов, что на 38% превышает показатели за первые шесть месяцев 2022 года. Чаще всего в Северной столице покупали недвижимость сервисного формата - 66%. При этом спрос увеличился у несервисных апартаментов. Интерес к ним возрос в 11 раз в сравнении с прошлым годом. А вот рекреационные и элитные форматы показали падение продаж на 39% и 63% соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.

- Наиболее существенное увеличение числа продаж оказалось в сегменте несервисных апартаментов: количество купленных объектов здесь выросло до 350 штук, то есть почти в 11 раз больше относительно первого полугодия 2022 года и в полтора раза относительно второго полугодия 2022 года, - отметили аналитики.

При этом больше всего за первую половину 2023 года продали сервисных апартаментов - более 1 тысячи объектов. Недвижимость рекреационного формата купили всего около 160 штук, а элитных апартаментов - менее 10.