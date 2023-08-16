Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 августа 2023 11:04

Без вести пропавшую 16-летнюю девочку начали искать в Петербурге

16-летняя девочка ушла из дома и не вернулась 12 августа, ее ищут в Петербурге и Карелии
Анастасия НУРАДИЛОВА
Девочку ищут в двух регионах. Фото: "Лиза Алерт"

Девочку ищут в двух регионах. Фото: "Лиза Алерт"

В Петербурге волонтеры ищут 16-летнюю девочку, которая ушла из дома 12 августа и не вернулась. Она может находиться и в Карелии, поэтому поиски одновременно идут в двух регионах. На ресурсах волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт» появились ориентировки с фотографией подростка.

- Рост девочки – 180 сантиметров. Она нормального телосложения, с темно-русыми волосами и зелено-карими глазами, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в соцсетях.

В день исчезновения школьница была одета в черную футболку с белой надписью, светло-синие джинсы, бежево-белые кроссовки. С собой у подростка был черный рюкзак. С 12 августа нет информации о ее местонахождении.

Сейчас волонтеры Петербурга ищут добровольцев, которые готовы помочь распространять ориентировки и в случае необходимости смогут отправиться на поиски пропавшей девочки.