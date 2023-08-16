Без вести пропавшую 16-летнюю девочку начали искать в Петербурге

Девочку ищут в двух регионах. Фото: "Лиза Алерт"

В Петербурге волонтеры ищут 16-летнюю девочку, которая ушла из дома 12 августа и не вернулась. Она может находиться и в Карелии, поэтому поиски одновременно идут в двух регионах. На ресурсах волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт» появились ориентировки с фотографией подростка.

- Рост девочки – 180 сантиметров. Она нормального телосложения, с темно-русыми волосами и зелено-карими глазами, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в соцсетях.

В день исчезновения школьница была одета в черную футболку с белой надписью, светло-синие джинсы, бежево-белые кроссовки. С собой у подростка был черный рюкзак. С 12 августа нет информации о ее местонахождении.

Сейчас волонтеры Петербурга ищут добровольцев, которые готовы помочь распространять ориентировки и в случае необходимости смогут отправиться на поиски пропавшей девочки.