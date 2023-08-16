30 бездомных собак спасли из приюта во время пожара в Петербурге

30 собак успели вынести из горящих вольеров. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге полыхал приют для бездомных животных. Пламя распространилось на территории десяти деревянных вольеров, высота которых – один метр, а общая площадь – сто квадратных метров. Огонь охватил половину территории. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

- Горел приют «Ильинка». Все началось около трех часов ночи 16 августа. А локализовать огонь удалось только в 13:08, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Из опасной зоны эвакуировали более 30 собак. Пострадала одна женщина, ее осмотрели, но от госпитализации она отказалась. К счастью, и животные, и люди остались живы. Причины и обстоятельства случившегося предстоит установить дознавателям.

Напомним, недавно стало известно, что мать выбросила новорожденного сына в мусорном пакете на улицу. Мальчик жив, а женщину ищет полиция.