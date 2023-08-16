«Использовали накладные усы и маски»: Банду серийных грабителей судят в Петербурге за кражу 19 млн рублей

Банду грабителей судят в Петербурге за серию нападений и краж на 19 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трое мужчин оказались на скамье подсудимых после пяти жестоких нападений на петербуржцев. Банда орудовала в городе с декабря 2016 года по октябрь 2021 года. За это время они успели награбить 19 млн рублей. Сначала воры тщательно выбирали своих жертв, а потом начинали за ними следить. В частности, крепили маячки, чтобы отслеживать распорядок дня и маршруты передвижения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Во время своих преступлений мужчины использовали сменную рабочую одежду, накладные бороды и усы, маски в виде человеческих лиц, применяли в качестве оружия массивные кожаные дубинки с наполнителем из свинцовой дроби и отрезков кожи, а также аэрозольные баллончики, - уточнили в ведомстве.

С таким набором грабители врывались в квартиры петербуржцев или нападали на них в общественных местах. Например, одного из потерпевших избили, а потом вырвали сумку с более чем 10,5 млн рублей в бизнес-центре. Тогда воры скрылись с места преступления на машине с поддельными номерами. Также известно, что от рук преступников пострадали два пенсионера.

Участников банды, в зависимости от их роли, обвинили в разбое, использовании поддельных знаков на машине, а также в незаконном приобретении и хранении взрывчатки и огнестрельного оружия.